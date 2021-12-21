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Два новых автозимника открыли на территоории Якутии

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В Кобяйском районе Якутии открыли два новых автозимника. Автомобилистов предупреждают об ограничениях по грузоподъемности.

На автодороге «Сангар» автозимник открыт в направлении Сангар — Ситте — Батамай — Булус. Максимальный вес транспорта не должен превышать 5 т. Специалисты отмечают, что толщина льда на автозимнике составляет от 40 до 60 см. Об этом пишет ИА SakhaNews.

На автодороге «Кобяй» автозимник открылся на участке реки Хатынг-Юрях. Допустимый вес транспорта составляет до 3 т при минимальной толщине льда 30 см.

С 21 декабря повышена грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан на федеральной автодороге Р-504 «Колыма». Выехать на лед могут транспортные средства массой до 30 т.

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