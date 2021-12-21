Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
Президент России Владимир Путин 21 декабря подписал закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Ранее, 15 декабря, Совет Федерации одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года.
В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании говорится, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 млрд рублей.
Госдума одобрила документ в III чтении 8 декабря.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. С тех пор отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, повысив баллы для расчета размера пенсии.