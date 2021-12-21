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Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года

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Президент России Владимир Путин 21 декабря подписал закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Закон устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Ранее, 15 декабря, Совет Федерации одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года.

В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании говорится, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 млрд рублей.

Госдума одобрила документ в III чтении 8 декабря.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. С тех пор отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, повысив баллы для расчета размера пенсии.

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