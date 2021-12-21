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«Россети» запустили ЦУС и высокоавтоматизированную подстанцию в Калуге

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Группа «Россети» ввела в эксплуатацию Центр управления сетями (ЦУС) и новую высокоавтоматизированную подстанцию в Калуге. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» во вторник, 21 декабря.

В церемонии пуска приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

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«Сегодня мы вместе с «Россетями» и «Калугаэнерго» используем самые современные возможности для того, чтобы вы — энергетики — в режиме реального времени контролировали ситуацию, а люди получили стабильное энергоснабжение. Сократилось время устранения возможных неполадок, а цифровизация позволит нам реализовывать новые проекты», — заявил Шапошников в ходе мероприяития.

Рюмин со своей стороны напомнил, что «Россети» активно участвовали в подготовке к празднованию 650-летия Калуги. Так, электроэнергией были обеспечены Дворец спорта и новый корпус Музея космоса, также была модернизирована система освещения на центральных улицах города.

«Юбилейный год мы также завершаем двумя крупными пусками. Новые технологии, которые применены в этих проектах, позволят повысить эффективность управления инфраструктурой, а значит — надежность и качество электроснабжения потребителей», — подчеркнул он.

Новый ЦУС в режиме реального времени обеспечивает оперативно-технологическое управление сетевыми объектами региона, которые снабжают электроэнергией около 1,1 млн человек. Работа там организована на базе отечественной автоматизированной системы технологического управления.

Высокоавтоматизированная подстанция 110 кВ «Университет» мощностью 32 МВА построена специально для подключения нового кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также она обеспечит электроснабжением потребителей близлежащих районов. Энергообъект полностью автоматизирован.

Общий объем инвестиций в проекты превысил 1,8 млрд рублей.

Ранее, в начале декабря, «Россети» ввели в работу высокоавтоматизированную подстанцию «Россети Ленэнерго» в Центральном районе Санкт-Петербурга. Производственные процессы на ней автоматизированы, благодаря чему постоянное присутствие персонала на площадке не требуется.

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