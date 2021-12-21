Поголовье мелкого рогатого скота сократилось в Волгоградской области

Волгоградская область за 2021 год потеряла тысячи свиней, овец и коз. Поголовье мелкого рогатого скота существенно сократилось. Выросло, но незначительно, количество крупного рогатого скота и домашней птицы.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на данные Волгоградстата пишет, что за январь-ноябрь в регионе стало на 8,3% меньше овец и коз и на 2,4% меньше свиней по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Речь идет о примерно 10 тыс. голов мелкого рогатого скота и 4 тыс. свиней. В этом году волгоградские хозяйства достигли только успеха в разведении крупного рогатого скота и птицы (+6,2% и +2,8% соответственно).

Незначительно выросло производство скота и птицы на убой, всего на 0,9%. А вот свежего молока за год стали получать значительно больше, надои увеличились на 12,6%. Выросло производство куриных яиц — их количество увеличилось на 8,2 млн штук по сравнению с периодом годом ранее.

Эксперты считают, что такие данные можно объяснить тем, что Волгоградстат не учитывал мелкие крестьянские хозяйства, которые активно разводят свиней и мелкий рогатый скот. Также на сокращение количества свиней могли повлиять вспышки АЧС.