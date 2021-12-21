Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за морозов

Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Приморского края. Аномальные морозы ожидаются с 22 по 27 декабря.

По данным Примгидромета, погоду будет определять холодная воздушная масса. Температура будет ниже климатической нормы на 7 градусов и больше. Об этом сообщает Vostokmedia.

В северной части Приморья может похолодать до –43 градусов. Сотрудники МЧС призывают жителей региона воздержаться от длительного пребывания на улице в период морозов. Особую осторожность следует соблюдать гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также водителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов.

Синоптики отмечают, что к концу декабря немного потеплеет. В новогоднюю ночь ожидается умеренно морозная погода практически без осадков.