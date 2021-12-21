Автомобиль сбил пять ледовых скульптур в Амурской области

Автомобиль врезался в ледовый городок и разрушил пять скульптур в Белогорске (Амурская область). Полиция оформила факт ДТП, решается вопрос о взыскании затрат на восстановление городка.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 декабря. По камерам видеонаблюдения установлено, что женщина-водитель не справилась с управлением, проезжая на высокой скорости по улице Кирова, из-за чего автомобиль развернуло и бросило на ледовое ограждение. Об этом пишет «Амурская служба новостей».

Четыре ледовые скульптуры в виде елок и одна скульптура в виде тигра оказались разрушены. При этом сообщения в правоохранительные органы с признанием в ДТП не поступили.

Полиция установила личность водителя. Ущерб ледовому городку оценивается более чем в 130 тыс. рублей. Для восстановления фигур потребуется привлечь специалистов для распила и художественной резки льда. Также потребуется восстановить ограждение городка.

В администрации отметили, что работы по строительству городка были практически завершены, торжественное открытие планировалось 24 декабря.