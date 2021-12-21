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Путин отметил отсутствие ультимативности в предложениях к США и НАТО

Путин: предложения к США и НАТО по гарантиям безопасности не являются ультиматумом
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Некоторые недоброжелатели РФ интерпретируют предложения по гарантиям безопасности как ультиматум, но это не так. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин.

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«Документы наши, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству США и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности, мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», — сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В тот же день в США заявили, что Белый дом обсуждает с партнерами предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности. Без мнения партнеров инициативы РФ не будут рассматриваться, отметили в американской администрации.

20 декабря американист Юрий Рогулев спрогнозировал реакцию США на предложения РФ по безопасности. Со стороны Вашингтона, по его мнению, начнут поступать встречные предложения по гарантиям безопасности в ответ на те, которые передала Москва, после чего начнется их совместное обсуждение. Однако, полагает Рогулев, американская администрация может попытаться перевести данный вопрос в вялотекущий процесс, тогда как Москве ответ по гарантиям нужен срочно, ведь ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности. При этом он отметил, что Москва допускает положительное развитие отношений с Вашингтоном, если Штаты пойдут навстречу в вопросе гарантий безопасности. По словам замглавы МИД РФ, США вряд ли откажутся от предложений России.

21 декабря глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что у России есть план «Б», если США и НАТО не отреагируют на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Он отметил, что «к нему никто не хотел бы прибегать». Гаврилов подчеркнул, что «это — не ультиматум, это — жесткое требование, которое навеяно обстоятельством и временем».

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