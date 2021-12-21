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Названы сроки начала продаж «УАЗ Patriot» в США

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Ульяновский автомобильный завод планирует начать продажи внедорожника Patriot и модели Pickup в США весной 2022 года. Об этом говорится в официальном сообщении компании в Instagram.

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Внедорожник «УАЗ Patriot» будет доступен для покупки в версии Bremach 4×4, которая соответствует модификации «Люкс Премиум» для российского рынка.

Технически версия Bremach 4×4 для Соединенных Штатов копирует российский аналог с 2,7-литровым двигателем ЗМЗ Pro и шестидиапазонным автоматом Punch Powerglide, отличаясь лишь настройками некоторых узлов и бортовой электроники.

На данный момент модель Bremach 4×4 проходит сертификацию для соответствия требованиям американского рынка.

Согласно информации на сайте дистрибьютора, стоимость Bremach 4×4 в Соединенных Штатах составит $26 405 (1,95 млн рублей).

21 октября главный конструктор Ульяновского автомобильного завода Олег Крупин заявил, что будущее предприятие будет связано с электромобилями.

В основу трех линеек электромобилей положена система привода, разработанная чешской компанией MV Motors и реализованная в двух прототипах электромобилей Spartan EV, собранных на базе «УАЗа Хантера».

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