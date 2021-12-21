Четверо рабочих пострадали на стройке в Мытищах

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования рабочих на стройке в Мытищах (Московская область). Четверо пострадавших госпитализированы.

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Новые Вешки». По данным прокуратуры, рабочие упали с высоты. Состояние пострадавших не уточняется, они доставлены в больницу. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Мытищинская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований закона об охране труда и технике безопасности.

15 декабря сообщалось об обрушении фасада дома на улице Мытнинской в Санкт-Петербурге. Происшествие связано с прорывом строительной защитной сетки с эркера на втором этаже. Травмы получили двое полицейских, у них диагностировали сотрясения и ушибы.