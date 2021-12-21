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Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара стали в 2021 году самыми общительными в «ОК»

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«Одноклассники» представили новый раздел «Общение и контент» на сайте с итогами года социальной сети. «ОК» проанализировали опыт общения более 40 млн пользователей в России и рассказали, как они общались и чем чаще всего делились в соцсети в 2021 году. В топ самых активных городов по отправке сообщений в «ОК» вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, а аудитория сервиса «Моменты» достигла 28 млн активных пользователей в месяц.

Сервис сообщений

По собственным данным, в «ОК» со своими друзьями и близкими общается каждый третий житель России. В 2021 году Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Омск и Ростов-на-Дону вошли в пятерку городов с самыми общительными пользователями в соцсети. При этом жители Москвы за год отправили в 2 раза больше сообщений, чем пользователи из следующих четырех городов в топе.

Интересно, что пользователи «ОК» общаются равномерно в течение всей недели, при этом более популярным днем по отправке сообщений стало воскресенье (15,6% от всех отправленных сообщений). Рекордными днями по отправке сообщений в уходящем году стали 8 Марта и 9 Мая — в эти дни пользователи отправляли в 3 раза больше сообщений, чем в обычные непраздничные дни.

Топ-10 городов по отправке сообщений в «ОК»

  1. Москва.
  2. Санкт-Петербург.
  3. Краснодар.
  4. Омск.
  5. Ростов-на-Дону.
  6. Новосибирск.
  7. Екатеринбург.
  8. Волгоград.
  9. Воронеж.
  10. Саратов.

«ОК» также проанализировали лидеров по количеству полученных сообщений от пользователей среди официальных групп брендов. Список групп возглавил «AliExpress Россия» , также в топ вошли компания «Сима-ленд» , издательство «АСТ» , «Сбер» и «Столото» .

Топ-10 брендов по количеству полученных сообщений в группу

  1. «AliExpress Россия».
  2. «Сима-ленд».
  3. Издательство «АСТ».
  4. «Сбер».
  5. «Столото».
  6. Россельхозбанк.
  7. «Юла».
  8. Интернет-магазин Presli.
  9. «Дом.ру»
  10. «Триколор».

Стикеры и открытки

Стикеры и открытки остаются самым популярным способом общения в личных сообщениях и комментариях пользователей. Так, в 2021 году загрузки пользовательских стикеров выросли за год на 36%, а отправлять их стали в 2,6 раза чаще: отправки стикеров из загруженных пользователями наборов составили четверть (24,4%) от всех стикеров.

При этом пользователи также активно обменивались эмоциями и поздравляли друг друга с помощью тематических открыток, причем делали это из разных стран мира. Четыре пользователя, которые отправили больше всех открыток в 2021 году, живут в России, на Украине, в Белоруссии и Израиле.

«Моменты»

В ноябре 2021 года «ОК», сервису «Моменты», исполнился год — с его помощью пользователи могут делиться исчезающими фото и видео и соревноваться в популярности с друзьями. В 2021 году аудитория сервиса достигла 28 млн человек, а суммарное количество реакций на них достигало 40 млн в месяц. Больше всего пользователи делились своими моментами 1 сентября, 9 Мая, а также в День матери (28 ноября).

Личные итоги

С 21 декабря пользователи «ОК» смогут получить свои персональные итоги года. В соцсети появится мини-приложение, в котором можно будет узнать, сколько всего за год они отправили сообщений, сколько времени провели в играх, загрузили фотографий и моментов, а также какое количество времени провели за прослушиванием любимых треков. Статистика появится в личном профиле пользователя, ею можно будет поделиться с друзьями в ленте новостей на любой платформе.

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