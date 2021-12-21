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Шойгу назвал тщетными попытки изолировать РФ на мировой арене

Шойгу: попытки стран Запада изолировать Россию на мировой арене тщетны
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Все попытки Запада изолировать Россию на мировой арене тщетны. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил на итоговом заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

«Министерство обороны осуществляет сотрудничество с вооруженными силами 109 государств мира. Это наглядно демонстрирует тщетность попыток западных стран изолировать Россию на международной арене», — сказал он.

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Также он предупредил о готовящейся провокации США на востоке Украины. Для этого в город Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами, уточнил министр.

Как обратил внимание глава Минобороны РФ, на учениях НАТО отрабатываются способы применения коалиционных группировок против России с участием военных Грузии, Молдавии и Украины.

По словам главы Шойгу, США и НАТО увеличивают масштабы и интенсивность подготовки войск вблизи России. В Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады американских вооруженных сил.

21 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США. По его мнению. Долгосрочным гарантиям США нельзя верить, так как есть вероятность, что американская сторона может не выполнить свои обязательства.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО с предложениями о гарантиях безопасности. Эти предложения замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал замгоссекретаря США Карен Донфрид во время ее визита в Москву 15 декабря.

Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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