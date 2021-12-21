Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1900 за 1 тыс. кубометров впервые с 6 октября
Мир
В ОБСЕ заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по безопасности
Экономика
Аренда жилья около горнолыжных курортов достигла 150 тыс. рублей в сутки
Армия
Путин поручил внести коррективы в программы военных учений
Общество
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
Общество
В Свердловской области на месяц отменят QR-коды для входа в ТЦ
Мир
Сбежавшему в Белоруссию из Польши солдату заочно предъявили обвинения
Экономика
Стоимость нефти Urals упала ниже $70 впервые с июня
Экономика
Транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» приостановлен

Аренда жилья около горнолыжных курортов достигла 150 тыс. рублей в сутки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ставки посуточной аренды жилья в районах российских горнолыжных курортов достигли 150 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении ЦИАН, которое поступило в редакцию «Известий» во вторник, 21 декабря.

Губа не тура: где отдохнуть на Новый год за 25 тыс. рублей
Куда еще не поздно спланировать поездку

«Начало зимнего сезона активизировало спрос на аренду жилья рядом с горнолыжными курортами. В зависимости от локации стоимость проживания может различаться на порядок», — отмечается в сообщении.

Так, в Сочи представлено несколько лотов стоимостью от 100 тыс. рублей за сутки, а в Московской области их цена исчисляется «несколькими десятками тысяч рублей». Рядом с менее статусными региональными комплексами можно снять коттедж или квартиру за 8–10 тыс. рублей, указывают в ЦИАН.

Самым дорогим лотом с посуточной арендой в 150 тыс. рублей стал коттедж площадью 198 кв. м в селе Эсто-Садок на Красной Поляне. На втором месте — двухэтажный кирпичный дом площадью 220 кв. м в Шерегеше стоимостью 50 тыс. рублей в сутки. На третьем — деревянное шале площадью 360 кв. м в Домбае, снять которое можно за 45 тыс. рублей в сутки.

Стоимость аренды в подмосковных Сорочанах в Дмитровском городском округе Подмосковья — на четвертом месте. Снять двухэтажный дом площадью 900 кв. м здесь можно за 30 тыс. рублей в сутки.

Самое дешевое предложение рейтинга — это двухкомнатная квартира площадью 52 кв. м на шесть человек на курорте Большой Вудъявр в Мурманской области. Арендовать ее на сутки стоит 8 тыс. рублей. Квартира находится в нескольких минутах ходьбы от горнолыжного склона, Городского парка и озера Верхнее.

В начале декабря федеральный портал «Мир квартир» сообщил, что аренда коттеджей на новогодние праздники в среднем по России подорожала на 15% за год, до 58 тыс. рублей за три новогодних дня — с 31 декабря по 2 января. В Подмосковье в среднем арендовать коттедж (без учета элитного предложения) на эти даты можно за 60–120 тыс. рублей за три дня. Самый дешевый дом сдается за 45 тыс. рублей.

В Ленинградской области стоимость новогодней аренды коттеджей начинается от 35 тыс. рублей за три дня и в среднем составляет около 50–100 тыс. рублей. В Сочи и Ялте самые бюджетные варианты стоят 30–35 тыс. рублей за три дня, но цены доходят и до 100 тыс. рублей. В Геленджике, Анапе ставки составляют от 20 тыс. до 80 тыс. рублей, кроме элитных вариантов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021