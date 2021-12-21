Аренда жилья около горнолыжных курортов достигла 150 тыс. рублей в сутки

Ставки посуточной аренды жилья в районах российских горнолыжных курортов достигли 150 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении ЦИАН, которое поступило в редакцию «Известий» во вторник, 21 декабря.

«Начало зимнего сезона активизировало спрос на аренду жилья рядом с горнолыжными курортами. В зависимости от локации стоимость проживания может различаться на порядок», — отмечается в сообщении.

Так, в Сочи представлено несколько лотов стоимостью от 100 тыс. рублей за сутки, а в Московской области их цена исчисляется «несколькими десятками тысяч рублей». Рядом с менее статусными региональными комплексами можно снять коттедж или квартиру за 8–10 тыс. рублей, указывают в ЦИАН.

Самым дорогим лотом с посуточной арендой в 150 тыс. рублей стал коттедж площадью 198 кв. м в селе Эсто-Садок на Красной Поляне. На втором месте — двухэтажный кирпичный дом площадью 220 кв. м в Шерегеше стоимостью 50 тыс. рублей в сутки. На третьем — деревянное шале площадью 360 кв. м в Домбае, снять которое можно за 45 тыс. рублей в сутки.

Стоимость аренды в подмосковных Сорочанах в Дмитровском городском округе Подмосковья — на четвертом месте. Снять двухэтажный дом площадью 900 кв. м здесь можно за 30 тыс. рублей в сутки.

Самое дешевое предложение рейтинга — это двухкомнатная квартира площадью 52 кв. м на шесть человек на курорте Большой Вудъявр в Мурманской области. Арендовать ее на сутки стоит 8 тыс. рублей. Квартира находится в нескольких минутах ходьбы от горнолыжного склона, Городского парка и озера Верхнее.

В начале декабря федеральный портал «Мир квартир» сообщил, что аренда коттеджей на новогодние праздники в среднем по России подорожала на 15% за год, до 58 тыс. рублей за три новогодних дня — с 31 декабря по 2 января. В Подмосковье в среднем арендовать коттедж (без учета элитного предложения) на эти даты можно за 60–120 тыс. рублей за три дня. Самый дешевый дом сдается за 45 тыс. рублей.

В Ленинградской области стоимость новогодней аренды коттеджей начинается от 35 тыс. рублей за три дня и в среднем составляет около 50–100 тыс. рублей. В Сочи и Ялте самые бюджетные варианты стоят 30–35 тыс. рублей за три дня, но цены доходят и до 100 тыс. рублей. В Геленджике, Анапе ставки составляют от 20 тыс. до 80 тыс. рублей, кроме элитных вариантов.