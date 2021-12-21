Подрядчика для реконструкции улицы Менделеева ищут в Уфе

Власти Уфы планируют потратить более 32 млн рублей на реконструкцию улицы Менделеева, на участке от улицы Генерала Горбатова до Обской. На сайте госзакупок появился тендер.

Общая протяженность объекта составляет 460 м. Подрядчик обязан будет обновить верхний слой асфальта проезжей части, люки, бортовые камни и на нести дорожную разметку. Гарантия на дорожное покрытие должна составлять четыре года. Между тем завершить работы необходимо будет до 31 августа 2023 года, пишет «МедиаКорСеть».

Объявлены сроки сдачи семи мостов в Уфе, которые на данный момент либо строятся, либо ждут очереди на реконструкцию. Как сообщил ранее мэр столицы Башкирии Сергей Греков, в 2024 году будет запущено движение по мосту через реку Уфа (Восточный выезд), который соединит трассы М-7 и М-5. Также к 2024 году планируется завершить реконструкцию старого Бельского моста через Белую.