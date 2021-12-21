Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1900 за 1 тыс. кубометров впервые с 6 октября
Мир
В ОБСЕ заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по безопасности
Армия
Путин поручил внести коррективы в программы военных учений
Общество
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
Общество
В Свердловской области на месяц отменят QR-коды для входа в ТЦ
Мир
Сбежавшему в Белоруссию из Польши солдату заочно предъявили обвинения
Экономика
Стоимость нефти Urals упала ниже $70 впервые с июня
Экономика
Транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» приостановлен
Авто
Минпромторг предложил ограничить дилерскую наценку при продаже авто

Подрядчика для реконструкции улицы Менделеева ищут в Уфе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Уфы планируют потратить более 32 млн рублей на реконструкцию улицы Менделеева, на участке от улицы Генерала Горбатова до Обской. На сайте госзакупок появился тендер.

Общая протяженность объекта составляет 460 м. Подрядчик обязан будет обновить верхний слой асфальта проезжей части, люки, бортовые камни и на нести дорожную разметку. Гарантия на дорожное покрытие должна составлять четыре года. Между тем завершить работы необходимо будет до 31 августа 2023 года, пишет «МедиаКорСеть».

Объявлены сроки сдачи семи мостов в Уфе, которые на данный момент либо строятся, либо ждут очереди на реконструкцию. Как сообщил ранее мэр столицы Башкирии Сергей Греков, в 2024 году будет запущено движение по мосту через реку Уфа (Восточный выезд), который соединит трассы М-7 и М-5. Также к 2024 году планируется завершить реконструкцию старого Бельского моста через Белую.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021