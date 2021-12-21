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На судоверфи «Звезда» досрочно завершено строительство сухого дока

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Строительство сухого дока на судоверфи «Звезда» завершено досрочно, пуско-наладочные работы прошли успешно. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщается на сайте «Роснефти», которая возглавляет консорциум инвесторов, создающий комплекс.

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«Уникальное гидротехническое сооружение размером 485 на 114 м, глубиной 14 м дает неограниченные возможности для строительства судов любых габаритов и сложности. Сухой док сдан в эксплуатацию на 3 года раньше первоначально обозначенного срока», — говорится в публикации.

На судостроительном комплексе уже введены в эксплуатацию блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док. Построенные цеха позволили приступить к постройке судов, не дожидаясь окончания работ по строительству верфи.

Кроме того, в бухте Суходол вблизи города Большой Камень началась реализация проекта по строительству Приморского металлургического завода (ПМЗ). Предприятие будет производить продукцию, которая, в первую очередь, будет покрывать потребности судоверфи «Звезда». Оставшаяся продукция ПМЗ будет поставляться потребителям Дальневосточного региона и на экспорт.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на Дальнем Востоке по поручению президента Владимира Путина. При строительстве верфи применяют принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире. Полная готовность верфи запланирована на 2024 год.

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