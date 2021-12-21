Пенсионерка лишилась 5,1 млн рублей из-за мошенников в Мурманске

Полиция возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 76-летней жительницы Мурманска. Пенсионерка лишилась 5,1 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился менеджером Центробанка РФ. Он убедил женщину, что ее счета были атакованы мошенниками, и предложил перевести накопления на «безопасные счета». Пенсионерка выполнила инструкции злоумышленника и осуществила переводы в нескольких отделениях банков. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

После перевода средств связь с злоумышленником прервалась, из-за чего женщина обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям региона, что Центробанк не работает с физическими лицами.