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Пенсионерка лишилась 5,1 млн рублей из-за мошенников в Мурманске

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Полиция возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 76-летней жительницы Мурманска. Пенсионерка лишилась 5,1 млн рублей.

Под прицел телефонных мошенников попали предпенсионеры

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился менеджером Центробанка РФ. Он убедил женщину, что ее счета были атакованы мошенниками, и предложил перевести накопления на «безопасные счета». Пенсионерка выполнила инструкции злоумышленника и осуществила переводы в нескольких отделениях банков. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

После перевода средств связь с злоумышленником прервалась, из-за чего женщина обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям региона, что Центробанк не работает с физическими лицами.

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