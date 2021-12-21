Кириенко назвал ОНФ действенным инструментом народного контроля

Общероссийский народный фронт (ОНФ) — действенный инструмент народного контроля, позволяющий главе государства Владимиру Путину получать информацию из первых уст. Об этом 21 декабря заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Безусловно, Народный фронт сегодня является реально действующим инструментом объективного народного контроля. Это возможность для президента как для лидера Народного фронта получить независимую объективную информацию из первых уст, непосредственно от людей, для которых реализуются государственные проекты и программы», — сказал он на съезде ОНФ.

Ранее в тот же день Путин отметил, что благодаря деятельности этого движения результативность работы органов власти находится под контролем. Дополнительные выплаты врачам, организация бесплатного питания для учеников начальных классов, введение института экологических инспекторов, а также поддержка волонтерского движения, по словам президента, относятся к числу ключевых инициатив ОНФ. Как сообщил российский лидер, проект #МыВместе, который позволил консолидировать граждан в борьбе с пандемией коронавируса, также был успешно реализован благодаря этой организации.

За день до этого руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов рассказал «Известиям» об инициативах движения. Так, фельдшерско-акушерские пункты в 2022 году могут получить право на продажу лекарств, в охране школ планируют задействовать Росгвардию, а пожилых людей с деменцией хотят снабдить браслетами с информацией о владельце.