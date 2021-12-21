Первый случай гриппа зарегистрировали в Обнинске

Первый за сезон случай гриппа типа А зарегистрировали в Обнинске (Калужская область). Власти города призывали граждан активнее проходить вакцинацию.

По данным мэрии, прививки от гриппа поставили почти 14,5 тыс. жителей Обнинска. На текущий момент отмечается снижение темпов вакцинации. Глава администрации города Татьяна Леонова считает, что это лишь временное явление. Она призвала граждан сделать прививку с учетом выявления первого случая гриппа, пишет газета «Весть».

В начале декабря два случая гриппа были выявлены у детей в Калуге.

За минувшую неделю в Калужской области выявлено почти 10,9 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций. Эпидемический порог превышен на 71,2%.