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Рынок поддержал предложение разрешить продажу слабого алкоголя на АЗС

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Производители пива и нефтяники поддержали инициативу Минэнерго по снятию запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях (АЗС) в России.

«Мы поддерживаем предложение Минэнерго ввиду следующих причин», — заявил «Известиям» во вторник, 21 декабря, Ораз Дурдыев, директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам компании AB InBev Efes.

По его словам, во-первых, «магазины у дома и другие минимаркеты, где алкоголь продают беспрепятственно, ничем не отличаются от магазинов при АЗС, и зачастую они расположены в непосредственной близости от заправочных станций. Он отметил, что это делает запрет на продажу алкоголя на заправках «бессмысленным», а также «дискриминирует и сам продукт, и АЗС по отношению к другим точкам ритейла».

Стакановское движение: Минэнерго хочет снять запрет на продажу пива на АЗС
Позволит ли мера увеличить маржинальность автозаправочного бизнеса

Такого же мнения придерживается и вице-президент «Лукойла» по стратегическому развитию Леонид Федун. Он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что поддерживает инициативу по снятию запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправках. По его словам, возврат продаж слабоалкогольных напитков на АЗС благоприятно отразится на маржинальности заправок и позволит сгладить скачки цены бензина.

Дурдыев заявил о важности учета того, то иногда магазины при АЗС могут быть «единственными цивилизованными торговыми точками, в которых население может приобрести качественную продукцию». Отсутствие такой возможности может вынуждать потребителя «переключаться на суррогатный и крепкий алкоголь», посетовал он.

Он подчеркнул, что продажа слабоалкогольных напитков на АЗС — распространенная практика в странах Европы. Так, торговля алкогольной продукцией на автозаправочных станциях разрешена полностью или частично в Дании, Латвии, Германии, Италии, Франции, где доходы от продажи сопутствующих товаров — продуктов питания, еды на вынос, напитков и пива — могут достигать 70–85% от общего дохода на заправке, в то время как в России эта доля составляет лишь около 20%.

«Ее рост влияет в том числе и на цену бензина, поэтому возвращение пива в магазины на АЗС может косвенно повлиять на сдерживание цен на топливо, а также стать мерой поддержки бизнеса и способствовать стабилизации его рентабельности», — сказал представитель AB InBev Efes.

«Кроме того, хотелось бы отметить, что между употреблением алкоголя и возможностью купить его на АЗС не существует причинно-следственной связи. Так, например, количество ДТП, совершенных автомобилистами в состоянии алкогольного опьянения, после введения запрета в 2011 году не снизилось, а даже несколько возросло. Если в 2011 году было совершено 12 252 ДТП в состоянии алкогольного опьянения, то в 2016 году — 15 136», — заключил собеседник.

Минэнерго предлагает вынести на обсуждение идею снятия запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправках, следует из проекта доклада ведомства в правительство, с которым ознакомились «Известия».

В частности, в документе Минэнерго предлагает Минпромторгу вновь вернуться «к рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции». Там указывается, что продажи спиртного могут улучшить маржинальность автозаправок.

В Минпромторге не предоставили официальный комментарий по этому вопросу. Источник «Известий» в ведомстве сказал, что министерство вернется к этой теме, если будет соответствующее поручение.

В Минэнерго заявили, что в целом ведут «системную работу по поддержке экономики заправки топливом».

Снятие запрета на продажу спиртного на АЗС наряду с другими мерами позволит поддержать маржинальность АЗС в условиях риска резкого подорожания бензина сразу на 2 рубля в начале 2022 года, говорится в проекте доклада. По оценкам представителей отрасли, реализация идеи может принести заправкам дополнительно 30–40 копеек с каждого литра топлива. Впрочем, уровень алкоголизации россиян снижается, а с учетом развития торговли стимулов покупать пиво по пути довольно мало, указали эксперты.

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