«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области

МЧС объявило «желтый» уровень погодной опасности на территории Ульяновской области. В регионе ожидается похолодание и гололедица.

По данным синоптиков, Ульяновская область будет находиться под влиянием тыловой части северо-западного циклона в течение рабочей недели. С 21 декабря температура воздуха начнет постепенно опускаться, пишет ulpravda.ru. На данный момент температура составляет -5…-10 градусов.

Скорость ветра достигнет 6-11 м/с. В ночь с 22 на 23 декабря в регионе ожидается похолодание до -27 градусов.

В ночь на 20 декабря в Ульяновске прошел сильный снегопад. Норма осадков за декаду выпала в городе за сутки.