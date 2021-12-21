Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Еврокомиссия ограничила срок действия ковид-сертификатов 9 месяцами
Мир
Стало известно о тайной отправке США и Британией хакеров на Украину
Мир
Приостановленное из-за аварии движение судов через Босфор возобновлено
Армия
Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ
Экономика
Цена фьючерсов на газ в Европе впервые превысила $2000
Политика
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
Мир
В ОБСЕ заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по безопасности
Экономика
Аренда жилья около горнолыжных курортов достигла 150 тыс. рублей в сутки
Армия
Путин поручил внести коррективы в программы военных учений
Общество
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году

Назван оператор с самой высокой скоростью мобильного интернета в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя скорость мобильного интернета в Москве по данным на конец 2021 года составила 40 Мбит/сек, это в 1,8 раза больше, чем в целом по России. Об этом свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Специалисты сравнили скорости сетей сотовой четверки: «Мегафона», МТС, «Вымпелкома» (сеть «Билайн») и «Tele2». В столице лидирует «Мегафон» со средней скоростью передачи данных к абоненту 56,1 Мбит/сек (против 55,1 Мбит/с в 2020 году).

«В Московской области результаты МТС и «Мегафона» почти равны — 41,3 и 41,2 Мбит/сек, соответственно. А вот по уровню стабильности все сети показывают чуть ли не одинаковый результат и в Москве, и в области», — говорится в исследовании.

Аналитики TelecomDaily для составления отчета использовали данные собственного приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус». Данные для исследования собирались в течение IV квартала 2021 года на основе нескольких десятков тысяч замеров, включая измерения по приложению и с помощью сертифицированного оборудования.

«Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных (максимальная, минимальная, арифметическое среднее), а также по другим параметрам, описанных ГОСТом (коэффициент успешных входов в систему, успешных попыток установления соединения), время входа в систему (для 80% и 95% попыток), коэффициент неуспешных передач и т.д.)», — подчеркивается в публикации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021