Назван оператор с самой высокой скоростью мобильного интернета в Москве

Средняя скорость мобильного интернета в Москве по данным на конец 2021 года составила 40 Мбит/сек, это в 1,8 раза больше, чем в целом по России. Об этом свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Специалисты сравнили скорости сетей сотовой четверки: «Мегафона», МТС, «Вымпелкома» (сеть «Билайн») и «Tele2». В столице лидирует «Мегафон» со средней скоростью передачи данных к абоненту 56,1 Мбит/сек (против 55,1 Мбит/с в 2020 году).

«В Московской области результаты МТС и «Мегафона» почти равны — 41,3 и 41,2 Мбит/сек, соответственно. А вот по уровню стабильности все сети показывают чуть ли не одинаковый результат и в Москве, и в области», — говорится в исследовании.

Аналитики TelecomDaily для составления отчета использовали данные собственного приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус». Данные для исследования собирались в течение IV квартала 2021 года на основе нескольких десятков тысяч замеров, включая измерения по приложению и с помощью сертифицированного оборудования.

«Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных (максимальная, минимальная, арифметическое среднее), а также по другим параметрам, описанных ГОСТом (коэффициент успешных входов в систему, успешных попыток установления соединения), время входа в систему (для 80% и 95% попыток), коэффициент неуспешных передач и т.д.)», — подчеркивается в публикации.