Лжериелторов осудили в Томске за обман больше 900 человек

В Томске вынесен приговор в отношении 15 участников преступной группы, которые похищали средства граждан под видом оказания риелторских услуг. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей.

По данным Советского районного суда Томска, с 2013 по 2016 год участники группы создали сеть региональных подразделений в Кемерове, Томске и Новосибирске. Они предлагали гражданам помощь в подборе съемного жилья. Злоумышленники предоставляли клиентам сведения из архивных или придуманных объявлений. Группировке удалось обмануть больше 900 человек, пишет РИА «Томск».

Жителя Новосибирска, который руководил группировкой, приговорили к шести годам лишения свободы. Также реальные сроки получили два активных участника группы. Остальные подсудимые приговорены к лишению свободы на срок от двух до трех лет условно. Каждый виновный должен выплатить штраф, а также возместить потерпевшим материальный ущерб.