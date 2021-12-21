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Порошенко призвал проанализировать действия Зеленского на предмет госизмены

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Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что необходимо проанализировать действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского на предмет госизмены. Об этом Порошенко заявил в своем видеообращении, которое было опубликовано в Telegram 21 декабря.

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Порошенко отметил, что действия Зеленского носят спорный характер.

«Мы поговорим, как только я вернусь, о госизмене и о содействии и финансировании терроризма. Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путем подписания документа о разведении отдал врагу нашу землю? Тот, кто отдал приказ и санкционировал десятки операций по ликвидации оккупантов и врагов Украины? Или тот, кто сливает [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко и [президенту России Владимиру] Путину спецоперации украинской разведки?» — сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко, который покинул Украину, заявил, что намерен вернуться в страну в начале 2022 года.

«Мне передают приветы из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставляю им такой такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января», — сказал Порошенко.

Днем ранее экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Порошенко подозревают в госизмене.

В тот же день Порошенко вызвали на допрос. Адвокат политика Илья Новиков, сообщил, что Порошенко на допрос не придет, так как повестки «выписаны неправильным образом».

17 декабря следователи Государственного бюро расследований Украины не смогли вызвать Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Уточняется, что в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал.

В тот же день появилась информация, что Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

Сообщалось, что во вторник, 21 декабря, в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме «Россия–Украина–НАТО», на которую его пригласил сенат, верхняя палата польского парламента. Там бывший президент Украины встретится с некими представителями политических кругов Польши, рассказали в «Европейской солидарности».

12 ноября глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

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