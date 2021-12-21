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В ГД раскритиковали обещание США продолжить военные полеты над Черным морем

Депутат Белик об обещании США продолжить военные полеты над Черным морем: РФ сможет ответить на провокации
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Россия никогда не стремилась к конфликтам, однако сможет достойно ответить на провокации. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя обещание Пентагона продолжить военные полеты над Черным морем.

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«Если Пентагон собирается провоцировать нас в Черноморском регионе, значит, и мы имеем полное право держать каждый корабль НАТО на мушке. При этом Россия никогда не стремится к конфликтам, но достойно ответить на провокации сможет. Думаю, следует официально сообщить представителям Пентагона, что в случае, если они перейдут красные линии, ответ последует незамедлительно», — подчеркнул он.

Депутат предположил, что ушло то время, когда Россия называла Запад партнером, упрашивала не подступать к российским границам, пыталась увещевать их не доводить дело до жесткой конфронтации.

«Сегодня Запад четко обозначил нам, что слышать нас он не желает. Но при этом ему следует помнить: России есть, чем ответить на провокации возле наших берегов, на нарушения наших воздушных или наземных границ», — заключил Белик.

Накануне представитель Пентагона Джон Кирби объявил о том, что американская авиация продолжит совершать полеты над Черным морем, так как эта территория является частью международных вод. Он уточнил, что данное решение связано с «по-прежнему сохраняющейся обеспокоенностью США значительным военным присутствием России у границы с Украиной».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» отметил, что в таких заявлениях нет ничего нового. Сенатор подчеркнул, что они постоянно проводят различные маневры кораблей США и НАТО, а самолеты совершают облеты у российских границ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

16 декабря сообщалось, что итальянские, румынские и американские истребители прибыли в Румынию, чтобы «усилить присутствие НАТО» в регионе Черного моря.

9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая авиация США увеличила количество полетов у восточных границ России. Он отметил, что американцы тренируют пуски крылатых ракет.

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