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Эксперт заявил о зависимости цены нефти Urals от ситуации с COVID-19

Эксперт Скрябин: динамика цены нефти Urals зависит от ситуации с COVID-19
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Динамика стоимости российской нефти марки Urals в краткосрочной перспективе будет зависеть от успешности борьбы с новым штаммом коронавируса «Омикрон», от появления новой информации по эффективности существующих вакцин и по активности вируса. Об этом заявил «Известиям» Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», комментируя снижение цены на черное золото во вторник, 21 декабря.

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«Более чем 15%-ное снижение цен на нефть с ноября, на наш взгляд, уже закладывает серьезные риски», — сказал эксперт.

Накануне на северо-западе Европы (cif Rotterdam) и в Средиземноморье (cif Augusta) цена Urals упала сразу до $67,7 за баррель, хотя 17 декабря она торговалась в среднем по $71,98 за бочку. По данным международного ценового агентства Argus, стоимость нефти этой марки падает вслед за эталоном нефти Brent и сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси в размере $1,15 за баррель.

Цена февральских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла во вторник $72,12 за баррель, что на $0,59 выше цены на закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $2, до $71,52 за баррель.

По словам Скрябина, снижение стоимости российской нефти вызвано растущими опасениями, что новый штамм COVID-19 «приведет к масштабным локдаунам».

«За прошлые выходные ряд европейских стран объявил об ограничениях, в том числе был отменен форум в Давосе, в США уже более 70% новых заражений приходится на «Омикрон», — отметил специалист.

По данным Минфина России на 1 декабря, в среднем Urals в январе–ноябре этого года стоила $68,66 за баррель, в январе–ноябре 2020-го — $41,04 за баррель. Средняя цена в ноябре текущего года составляла $79,68 за бочку, что в 1,8 раза выше, чем в ноябре прошлого — $43,32.

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