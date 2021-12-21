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Названы самые продаваемые автомобили в Европе в ноябре

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Самым продаваемым легковым автомобилем на европейском рынке в ноябре 2021 года стал компактный хетчбэк Renault Clio. Об этом 21 декабря сообщает «Автостат» со ссылкой на исследовательскую компанию JATO Dynamics.

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Отмечается, что в ноябре в Европе было продано 16 353 автомобиля Renault Clio, что на 13% меньше, чем за такой же месяц 2020 года.

Второе место занимает Dacia Sandero, чьи продажи составили 16 263 единицы (+6%). На третьем месте находится Peugeot 208: реализация этой модели снизилась на 7% до 16 261 автомобиля.

Четвертое место занимает кроссовер Peugeot 2008, который выбрали 16 169 европейцев (+2%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen T-Roc, разошедшийся тиражом 15 234 экземпляра (+5%).

В топ-10 самых продаваемых моделей на европейском рынке по итогам ноября вошли также Fiat 500 (13 255 ед., +2%), Opel/Vauxhall Corsa (12 831 ед., −30%), Citroen C3 (12 455 ед., +5%), Hyundai Tucson (12 408 ед., +104%) и Dacia Duster (12 351 ед., +3%).

6 декабря сообщалось, что в России в ноябре продано 125 466 автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в прошлом году. Однако в годовом выражении результат января—ноября 2021 года все же положительный: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года.

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