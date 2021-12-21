Цена газа в Европе подскочила до $1800 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе достигла $1800 за 1 тыс. куб. м на бирже ICE Futures во вторник, 21 декабря.

Цена ближайшего (январского) фьючерса на нидерландском хабе TTF выросла до €158,015 за МВт·ч, то есть $1800 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в этот же день стало известно об остановке и развороте в реверс газопровода «Ямал — Европа», а также о падении ветрогенерации в Европейском регионе. Физический поток газа по трубопроводу в Германию приостановлен из-за отказа «Газпрома» от бронирования мощностей прокачки по магистрали на вторник. По данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, реверсные поставки в направлении Польши также не начались.

Накануне «Газпром» не забронировал на 21 декабря мощности для транзита природного газа через Польшу по указанному трубопроводу. Он не стал заказывать и дополнительную транзитную мощность через Украину в январе 2022 года. Однако холдинг забронировал на январь следующего года всего 21,6% транзитных мощностей по «Ямалу — Европе» через Польшу.

Утром 20 декабря стоимость газа в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м. По состоянию на 12:18 мск спотовая цена этого ресурса на бирже ICE взлетела до $1900, или €145,99 за МВт·ч, но потом опустилась.

В тот же день Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России, заявил «Известиям», что цены газовых фьючерсов на бирже могут взлететь до любого уровня, так как они являются спекулятивными, но лишь небольшая часть газа продается по такой стоимости.

«Ямал — Европа», проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и ФРГ. Польские потребители получают через него газ не только напрямую из Российской Федерации, но и по виртуальному реверсу из Германии. Если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить в физически реверсивный режим.