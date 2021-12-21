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Песков отметил диалог Москвы и Минска по арестованным в Белоруссии россиянам

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Судебное или любое другое преследование россиян за рубежом вызывает обеспокоенность Кремля. Об этом 21 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона занимается судьбами граждан РФ, задержанных за рубежом, через заграничное представительство.

«Всё, что можно, делается для защиты интересов наших граждан», — отметил он.

Как добавил представитель Кремля, Москва и Минск находятся в постоянном диалоге по данному вопросу.

«Он носит регулярный рабочий характер», — заключил Песков.

20 декабря Следственный комитет Белоруссии передал уголовное дело в отношении россиянки Софьи Сапеги прокурору для направления в суд. Ее обвинили по семи статьям, в том числе в разжигании социальной розни, угрозах силовикам, а также преступлении против информационной безопасности.

5 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке ведомства. В тот же день отчим арестованной в Белоруссии россиянки рассказал, что дело его падчерицы пока не было направлено в белорусский суд. По словам мужчины, психологическое состояние девушки критическое, она подавлена.

Кроме того, 22 ноября прокуратура направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении 21-летнего россиянина, обвиняемого в действиях, направленных на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии и разжигание группой лиц социальной вражды, повлекших тяжкие последствия.

По данным следствия, в одном из Telegram-чатов он опубликовал не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера.

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