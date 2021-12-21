Красноярца заподозрили в убийстве полицейского из-за ревности к девушке

В Красноярском крае задержали жителя поселка Большая Ирба по подозрению в убийстве сотрудника полиции на почве ревности к девушке. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Согласно данным ведомства, ранее, во вторник, жительница поселка сообщила в дежурную часть районного отдела полиции о том, что в квартире соседей в доме по улице Ленина завязалась драка.

«Было установлено, что по указанному адресу проживает 23-летний помощник участкового уполномоченного МО МВД России «Курагинский». Как удалось выяснить, сегодня утром к находившемуся у себя дома полицейскому пришел мужчина 1990 года рождения, с которым у хозяина квартиры произошел конфликт из-за девушки. Во время ссоры мужчина нанес сотруднику ОВД ножевое ранение, от которого тот скончался до прибытия на место бригады скорой помощи», — сказано в сообщении.

По информации министерства, по решению руководства для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехала совместная группа сотрудников красноярского ГУ МВД РФ и ГСУ СК России по Республике Хакасия.

Кроме того, следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело. В то же время подозреваемый в убийстве молодой человек был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

Ранее, 5 ноября, сообщалось о сотруднике полиции Грузии, который совершил нападение на своего коллегу, нанеся ему при этом 14 огнестрельных ранений. По данным местных правоохранителей, нападение было совершено прямо в здании полицейского отделения. От полученных ранений мужчина скончался на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.