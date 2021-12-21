В Кремле прокомментировали ДТП с участием авто губернатора Цивилева

В Кремле знают о ДТП с участием служебного автомобиля главы Кузбасса Сергея Цивилева. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Также вы, наверное, согласитесь с тем, что сейчас говорить о результатах расследования ДТП не приходится, прошло слишком мало времени. Но вместе с этим это широко освещают в СМИ, поэтому вся эта информация доступна для всех, в том числе для президента», — рассказал Песков.

Служебный автомобиль Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово–Новокузнецк примерно в 05:00 мск 21 декабря. Сообщалось, что участниками аварии стали минимум два большегруза, легковушка и внедорожник. При этом легковая машина пострадала больше всего.

Как рассказали «Известиям», в результате случившегося погибших нет. Сам губернатор в результате ДТП не пострадал. После аварии он продолжил путь в одной из машин кортежа. Отмечалось, что Цивилев направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».

В центре медицины катастроф уточнили, что в ДТП пострадали два человека. Они были госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как указал источник «Известий», по предварительным данным, причиной ДТП с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева стали сложные погодные условия.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.