Инъекции для профилактики ВИЧ-инфекции были одобрены в США

В США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ-инфекции, об этом сообщили в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов. Курс рекомендован для взрослых и подростков весом более 35 кг, передает телеканал «Известия». Первые две инъекции вводятся с интервалом две недели. Последующие уколы делают один раз в два месяца. Препарат поможет уменьшить число ВИЧ-инфицированных. В 2019-м в США зарегистрировано 36,8 тыс. случаев заражения. Через четыре года власти планируют снизить цифру в несколько раз.

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