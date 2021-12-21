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В ГД оценили инициативу о ежемесячной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

Депутат Буцкая оценила инициативу о ежемесячной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая во вторник, 21 декабря, прокомментировала проект закона о ежемесячных выплатах в размере 10 тыс. рублей семьям, где воспитываются дети до 18 лет.

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Документ внесли на рассмотрение Госдумы депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Проект устанавливает основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в отношении каждого члена семьи, в которой воспитывается ребенок или несколько детей. Ежемесячную сумму предлагается выплачивать с 1 января 2022 года. При этом авторы инициативы предусмотрели ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен.

Буцкая согласилась, что семьям с детьми необходимо помогать, но отметила, что в стране в последние годы выстраивается очень четкая система мер поддержки тем семьям, которые находятся в сложной финансовой ситуации. В пример она привела выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, а также родителям-одиночкам.

«Вот я считаю, что надо продолжить движение именно по этому пути — помогать тем, кто находится в сложной жизненной ситуации», — подчеркнула она в беседе с «Дума ТВ».

Парламентарий выразила уверенность, что будущее в вопросе выплат именно за индивидуальным подходом и адресной поддержкой.

«Мы должны помогать человеку в его ситуации. Ну вот этот подход, во-первых, человеческий, он справедливый, и это подход XXI века. Я вот думаю, что именно так оно и будет», — добавила Буцкая.

Согласно законопроекту, предложенному СРЗП, по 10 тыс. на ребенка предлагается выплачивать, пока ему не исполнится 18 лет. А родители смогут получать деньги, пока младший из детей не достигнет совершеннолетия.

По словам авторов инициативы, «максимальное количество граждан, в отношении которых будут осуществлены проектируемые законопроектом меры, составляет до 60 млн человек», общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год.

11 декабря сообщалось, что правительство РФ выделило почти 14 млрд рублей для выплат на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях. Таким образом, в регионы на выплаты этих ежемесячных пособий будет направлено более 13,8 млрд рублей.

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