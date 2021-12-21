Дипломат Гаврилов заявил, что Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Грузии

Российская Федерация не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Грузии и на Украине. Об этом 21 декабря заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Как отметил дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», действия западных стран, касающиеся вопросов безопасности РФ, без ответа не останутся. Москва не пойдет на то, чтобы ее «заболтали», отметил он.

Комментируя то, что в Госдепартаменте заявили, что предложения Москвы по безопасности, переданные США, не развеяли озабоченности американской стороны, Гаврилов назвал это «первичной реакцией».

«Первая реакция на неожиданное решение на выдвижение этих проектов — и договора, и соглашения. Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают себе отчет», — поделился он мнением.

По словам Гаврилова, переговоры по данному вопросу могут начаться. Уже начались контакты помощника президента России Юрия Ушакова с советником главы Белого дома, добавил он.

Гаврилов подчеркнул, что Россия ждет от НАТО и США реальных шагов в диалоге по безопасности, отмечает «Газета.Ru».

В этот же день глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил «Известиям», что проекты договоров по гарантиям безопасности, которые ранее опубликовала Москва, — это принципы, на основании которых Россия готова вести переговоры с НАТО.

Как в тот же день заявил «Известиям» представитель Еврокомиссии Петер Стано, Хельсинкский заключительный акт [1975 года] и Парижская хартия [для Новой Европы 1990 года] ввели ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Он напомнил, что страны суверенны во внешней политике и должны уважать территориальную целостность друг друга и Россия должна это соблюдать.

Накануне заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. По его словам, существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.