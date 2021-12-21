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Суд оставил ректора Шанинки Зуева в СИЗО

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Мосгорсуд отклонил жалобу защиты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева и оставил его в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил «Известиям» адвокат Зуева Сергей Севрук.

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3 декабря Тверской суд Москвы продлил в отношении Зуева срок содержания под стражей до 7 марта 2022 года. Данное постановление Мосгорусуд оставил без изменений.

Ранее, 9 ноября, суд отменил домашний арест Зуева и перевел его в СИЗО. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Надзорный орган оспаривал решение Тверского суда Москвы, вынесенное 13 октября, поместившего Зуева под домашний арест с запретом на совершение ряда действий.

Защита Зуева обещала обжаловать решение о переводе в СИЗО.

19 октября сообщалось, что ректору Шанинки предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

12 октября Зуева задержали в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Кроме Зуева по данному делу проходит и бывший заместитель министра просвещения РФ и экс-вице-президент «Сбера» Марина Ракова.

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