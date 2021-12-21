Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с участием главы Кузбасса

В ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва пострадали два человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщили в центре Медицины катастроф.

«Трасса Кемерово — Новокузнецк. Поворот на поселок Карагайла. Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести», — говорится в опубликованном в Instagram сообщении центра.

Ранее в этот день в пресс-службе правительства Кемеровской области подтвердили, что служебный автомобиль Цивилёва примерно в 05:00 мск попал в аварию на трассе Кемерово — Новокузнецк.

Как рассказали «Известиям», в результате случившегося погибших нет. Сам губернатор в результате ДТП не пострадал. После аварии он продолжил путь в одной из машин кортежа. Отмечалось, что Цивилёв направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».

Как указал источник «Известий», по предварительным данным, причиной ДТП с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва стали сложные погодные условия.

Ранее, во вторник, Telegram-канал «Сибирьмедиа» сообщал, что автомобиль губернатора попал в массовое ДТП с большегрузами. На появившихся в Сети кадрах видно, что участниками аварии стали минимум два большегруза, легковушка и внедорожник. При этом легковая машина пострадала больше всего.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.