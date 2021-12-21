Лучшие социальные проекты за год выбрали в Алтайском крае

В Барнауле наградили семерых победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Всего было представлено 38 проектов, в рамках которых социальные предприниматели поддерживают жителей Алтайского края в разных сферах — от спорта до культуры.

Как отметил начальник управления региона по развитию предпринимательства Александр Евстигнеев, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Алтайском крае запустили предоставление грантов для создания нового или развития действующего социального бизнеса — более 8 млн рублей было выделено в этом году на поддержку 19 социальных предпринимателей, информирует altapress.ru.

В Московской области социальное предпринимательство является одним из приоритетных направлений работы регионального министерства инвестиций. Об этом 15 декабря рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева. По ее словам, с начала 2021 года число соцпредприятий выросло в Подмосковье почти в два раза. В настоящее время работает порядка 570 субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в социальной сфере. В этом году гранты планируют предоставить 270 социальным предприятиям на сумму более 130 млн рублей.