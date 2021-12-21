В Минздраве назвали число пациентов с «Омикрон»-штаммом в РФ

В России выявили около 30 человек со штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 21 декабря сообщил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

«Около 30 человек, тяжелых нет», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

17 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма коронавируса «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт».

По его словам, новый вариант коронавируса отличает большое число мутаций, и он более заразен.

Мурашко также сообщил, что среди россиян, у которых вявлен «Омикрон» большинство или уже болели COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. Тяжелых случаев течения болезни после инфицирования этим штаммом в стране пока не зафиксировано.

16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25. Они находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Впервые этот штамм фиксировали среди тех, кто вернулся из Южной Африки.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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