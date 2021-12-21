Байден продолжит работу после контакта с заболевшим COVID-19

Байден продолжит работу в обычном режиме после контакта с заболевшим COVID-19. Накануне коронавирус был выявлен у одного из сотрудников администрации, передает телеканал «Известия». Байден летел с инфицированным в одном самолете во время поездки из Южной Каролины в Филадельфию. Сразу после того, как стало известно о заболевшем, президент США сдал ПЦР-тест, у него отрицательный результат. Отмечается, что сотрудник Белого дома был полностью вакцинирован и получил бустерный укол.

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