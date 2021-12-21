Терапевт оценила вероятность введения в РФ обязательной вакцинации от COVID-19

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева во вторник, 21 декабря, в беседе с «Известиями» оценила вероятность введения обязательной вакцинации от COVID-19.

Ранее в этот день стало известно, что Министерство здравоохранения РФ внесло в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинацию от COVID-19. Согласно документу, вакцинации подлежат граждане в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах; лица, проживающие в социальных учреждениях; страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением; жители городов с населением 1 млн человек и более.

Календарь также включает добровольную вакцинацию несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

По словам специалиста, Национальный календарь прививок существует уже давно, но никогда он не был довлеющим фактором, «рекомендации есть, но люди делали по желанию».

«Пока мы в эпидемии, это может носить обязательный характер, как выйдем из нее — рекомендательный», — уточнила Ярцева.

Ранее, в ноябре, директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал включить вакцину против COVID-19 в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию сделать обязательной. По его словам, пандемия завершится при достижении уровня вакцинации в 70–75%.

Комментируя инициативу Гинцбурга, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил отсутствие нарушений конституционных прав россиян в случае введения обязательной вакцинации от коронавируса.

В свою очередь сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в настоящее время в Совете Федерации не обсуждается вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от коронавируса. По его словам, законопроект будет обсуждаться, если парламентарии его разработают.

Также в ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном введении штрафа за отказ от вакцинации. По его словам, в Кремле исключают введение такой меры.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник M».

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