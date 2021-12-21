Экономист оценил прогноз о росте ставок по ипотеке до 10,2% в 2022 году

Средневзвешенная ставка по вновь выдаваемым ипотечным кредитам может составить в 2022 году около 9%. Об этом заявил «Известиям» Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, во вторник, 21 декабря.

Ранее в этот же день генеральный директор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко рассказал, что если Банк России продолжит повышать ключевую ставку, ставка по ипотеке на жилье в новостройках может вырасти в среднем до 10–10,2%, что в свою очередь может привести к снижению темпов выдачи кредитов на покупку жилья в РФ в 2022 году. На сегодняшний день ставки составляют «где-то 9,2%», указал Мутко.

«Не стоит забывать, что до трети новых кредитов выдается по программам с господдержкой. А это ставки около 7%. Эта программа крайне выгодна для банков, так как позволяет банкам компенсировать разницу между льготной и рыночной ставкой ипотеки. Причем рыночная ставка непосредственно зависит от ключевой ставки ЦБ РФ», — сказал Домащенко.

Таким образом, по его словам, льготная ставка останется неизменной, а обычные ставки могут немного приподняться, исходя из расчета «ключевая ставка плюс 3 п.п».

Экономист отметил, что ипотека — это «очень длинные программы», рассчитанные на 20–30 лет, поэтому здесь зависимость от базовой ставки регулятора, которая больше соответствует краткосрочным продуктам, «не слишком заметна».

Наконец, по его словам, есть совместные программы банков и застройщиков, где проценты по кредитым «вшиваются» частично в стоимость недвижимости — по ним можно найти ставки «значительно ниже рыночных».

Александр Шибаев, директор департамента консалтинга и аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group, заявил «Известиям», что, несмотря повышение ЦБ в IV квартале 2021 года прогноза по инфляции в России до 7,4–7,9%, реальные показатели превысили прогнозные значения. В начале 2022-го, по его словам, базовая ставка регулятора скорее всего вырастет и превысит 9%-й порог, что повлечет за собой и рост ставок по ипотеке — возможно, до 10%.

«Увеличение ключевой ставки так или иначе влияет на показатели активности покупателей во всех сегментах жилья и для сохранения спроса девелоперы продолжат практику субсидирования ипотеки для клиентов совместно с банками, что позволит снизить финансовую нагрузку с покупателей и повысить привлекательность жилья», — сказал аналитик.

17 декабря Центробанк в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку — на 1 п.п., до 8,5%. Это стало максимумом с 2017 года.