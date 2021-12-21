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В Госдуму внесен законопроект о выплатах в 10 тыс. рублей семьям с детьми

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Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли на рассмотрение депутатов Государственной думы законопроект о ежемесячных выплатах в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Документ опубликован в электронной базе в понедельник, 20 декабря.

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Как следует из проекта закона, право на получение 10 тыс. рублей с 1 января 2022 года будет иметь каждый член семьи, в которой рожден или усыновлен первый и последующие дети. Право на получение выплат имеют члены семьи с российским гражданством.

Авторами инициативы предусмотрена индексация выплаты на индекс роста потребительских цен. Проект направлен на защиту семей с детьми как наименее социально защищенной группы граждан.

«Устанавливаемая ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей осуществляется в размере 10 тыс. рублей и подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Предлагаемые меры могут распространиться на 60 млн человек, а общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей ежегодно, отмечает «Газета.Ru».

Предложение выдвинуто в связи с принятием федерального закона «О базовом доходе семей, имеющих детей». По 10 тыс. на ребенка предлагается выплачивать, пока ему не исполнится 18 лет. А родители смогут получать деньги, пока младший из детей не достигнет совершеннолетия.

11 декабря сообщалось, что правительство РФ выделило почти 14 млрд рублей для выплат на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях. В регионы на выплаты этих ежемесячных пособий будет направлено более 13,8 млрд рублей.

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