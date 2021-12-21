«Газпром нефть» открыла в Омске катализаторный научный центр «Селектум»

В Омске начал работу первый в России и Содружестве Независимых Государств (СНГ) научно-исследовательский центр испытания катализаторов «Газпром нефти» «Селектум». Он войдет в состав катализаторного производства «Газпром нефти», строительство которого ведет специализированное предприятие компании — «Газпромнефть — Каталитические системы», сообщается в пресс-релизе, поступившем 21 декабря «Известиям».

Будущее производство позволит начать выпуск катализаторов, незаменимых в ключевых процессах нефтепереработки. Уникальное оборудование центра «Селектум» моделирует работу установок нефтеперерабатывающего завода и предназначено для оперативного подбора параметров катализаторов в зависимости от задач конкретного нефтеперерабатывающего завода и целей заказчиков.

«Селектум» стал первым объектом, запущенным в рамках национального проекта по созданию в России производства современных катализаторов. Годовая мощность будущего завода компании в Омске составит 21 тыс. т каталитических систем: 2 тыс. т катализаторов гидрокрекинга, 4 тыс. т гидроочистки и 15 тыс. т каталитического крекинга. Это производство обеспечит потребность всей отечественной нефтепереработки в катализаторах и откроет возможность экспорта российской «Газпром нефти» продукции на зарубежные рынки.

В реализации проекта участвуют ведущие научно-исследовательские институты страны, производители и поставщики оборудования, в том числе более 20 омских предприятий. Инвестиции «Газпром нефти» в проект превышают 30 млрд рублей.

Старт работе центра дал губернатор Омской области Александр Бурков, посетивший предприятие с рабочим визитом.

«Проект создания катализаторного производства в Омске значим для страны — он сможет обеспечить в полном объеме каталитическими системами российскую нефтепереработку. На сегодняшний день от 70% до 100% катализаторов приобретается за рубежом. И в связи с тем, что это программа импортозамещения, строительство завода катализаторов получило статус национального», — отметил глава региона.

Как добавил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер, реализация проекта — важная часть программы развития активов компании.

«В сотрудничестве с российскими учеными мы разработали и запатентовали собственные технологии выпуска каталитических систем, превосходящих по эффективности зарубежные аналоги. При этом проект предусматривает создание не только производственных мощностей, но и испытательного центра, уникальное оборудование которого гарантирует качество и надежность будущих катализаторов», — отметил он.

По словам Чернера, запуск нового производства полностью решит проблему зависимости отрасли от зарубежных производителей.

13 декабря стало известно, что «Газпром нефть» получила одобрение на субсидирование процентов по зеленому финансированию в рамках спецотбора Межведомственной комиссии Минпромторга РФ. Зеленые кредиты от «Сбера» и Газпромбанка по 15 млрд рублей компания направит на реализацию проектов экологической модернизации Омского НПЗ.