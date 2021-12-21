Стали известны подробности массового ДТП на Третьем кольце в Москве

Виновником массового ДТП на ТТК перед съездом на Кутузовский проспект в Москве стал пьяный водитель. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что в отношении виновника аварии оформляется протокол. При этом, предположительно, мужчина находится под действием наркотических веществ.

Об аварии в столице стало известно ранее в этот день. Дептранс Москвы уточнял, что участниками ДТП стали девять автомобилей: они столкнулись на внешней стороне Третьего кольца перед развязкой с Кутузовским проспектом. Движение на участке затруднено.

По предварительным данным, несколько человек пострадали. Обстоятельства ДТП уточняются.

Днем ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что в период с 13 по 19 декабря в Москве в результате ДТП погибли семь человек, еще 147 граждан получили травмы различной степени тяжести.