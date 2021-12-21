Уголовное дело возбуждено после нападения на белорусских дипломатов в Лондоне

В Белоруссии правоохранители возбудили уголовное дело после нападения на сотрудников посольства республики в Лондоне, в результате которого пострадал один из дипломатов. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил Следственный комитет Белоруссии в Telegram.

«Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (насилие в отношение должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Беларуси. <...> Во взаимодействии с министерством иностранных дел и оперативными службами осуществляется получение актуальной информации по вышеуказанным обстоятельствам», — заявили в ведомстве.

Также в СК республики рассказали, что по факту произошедшего проводится расследование. Уточняется, что видео инцидента приобщено к материалам уголовного дела.

По версии следствия, нападение на троих сотрудников белорусского посольства произошло вечером 19 декабря. Отмечается, что нападавшие «вели себя агрессивно и нагло», а также «применили насилие» в отношении дипломата. У пострадавшего сломан нос, он получил несколько травм. Мотив данного правонарушения — «месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей», добавили в СК.

Накануне МИД республики сообщил, что пострадавший гражданин также получил травматический перелом зуба и сотрясение мозга легкой степени.

Отмечалось, что часть нападавших была задержана дипломатической полицией Лондона. Предположительно, они входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея».

В МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому был заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «данная попытка расправы [...] красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков», которых ряд стран Запада пытается выдавать за мирных протестующих.

Ранее, 2 декабря, США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявлял о нежелании Евросоюза вести переговоры по миграционному кризису. Кроме того, глава государства указал на то, что переговоры по этой теме не ведутся и непосредственно с Германией.