Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Стоимость нефти Urals упала ниже $70 впервые с июня
Мир
Транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» приостановлен
Авто
Минпромторг предложил ограничить дилерскую наценку при продаже авто
Мир
Глава делегации в Вене заявил о недопустимости размещения объектов НАТО на Украине
Мир
Пекин поддержал предложения Москвы по гарантиям безопасности
Мир
В РФ назвали угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии
Спорт
НХЛ приостановит игры до 26 декабря из-за вспышки коронавируса
Политика
В Минцифры заявили о готовности указа об электронных паспортах
Спорт
Две передачи Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту»
Общество
В МЧС выступили за обязательное страхование от пожаров

Уголовное дело возбуждено после нападения на белорусских дипломатов в Лондоне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белоруссии правоохранители возбудили уголовное дело после нападения на сотрудников посольства республики в Лондоне, в результате которого пострадал один из дипломатов. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил Следственный комитет Белоруссии в Telegram.

Дали пятый: какие санкции ЕС ввел против Минска
И почему Брюссель уверен, что очередной пакет мер застрахует от рецидива миграционного кризиса на границе

«Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (насилие в отношение должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Беларуси. <...> Во взаимодействии с министерством иностранных дел и оперативными службами осуществляется получение актуальной информации по вышеуказанным обстоятельствам», — заявили в ведомстве.

Также в СК республики рассказали, что по факту произошедшего проводится расследование. Уточняется, что видео инцидента приобщено к материалам уголовного дела.

По версии следствия, нападение на троих сотрудников белорусского посольства произошло вечером 19 декабря. Отмечается, что нападавшие «вели себя агрессивно и нагло», а также «применили насилие» в отношении дипломата. У пострадавшего сломан нос, он получил несколько травм. Мотив данного правонарушения — «месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей», добавили в СК.

Накануне МИД республики сообщил, что пострадавший гражданин также получил травматический перелом зуба и сотрясение мозга легкой степени.

Отмечалось, что часть нападавших была задержана дипломатической полицией Лондона. Предположительно, они входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея».

В МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому был заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «данная попытка расправы [...] красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков», которых ряд стран Запада пытается выдавать за мирных протестующих.

Ранее, 2 декабря, США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявлял о нежелании Евросоюза вести переговоры по миграционному кризису. Кроме того, глава государства указал на то, что переговоры по этой теме не ведутся и непосредственно с Германией.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021