Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Стоимость нефти Urals упала ниже $70 впервые с июня
Мир
Транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» приостановлен
Авто
Минпромторг предложил ограничить дилерскую наценку при продаже авто
Мир
Глава делегации в Вене заявил о недопустимости размещения объектов НАТО на Украине
Мир
Пекин поддержал предложения Москвы по гарантиям безопасности
Мир
В РФ назвали угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии
Спорт
НХЛ приостановит игры до 26 декабря из-за вспышки коронавируса
Политика
В Минцифры заявили о готовности указа об электронных паспортах
Спорт
Две передачи Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту»
Общество
В МЧС выступили за обязательное страхование от пожаров

Глава делегации в Вене заявил о недопустимости размещения объектов НАТО на Украине

Глава делегации РФ в Вене заявил о недопустимости размещения объектов НАТО на Украине и в Грузии
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не допустит, чтобы инфраструктура НАТО была размещена в Грузии или на Украине. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Договорчики в строю: ждать ли диалога РФ и НАТО по гарантиям безопасности
И почему Москва готова обсуждать выдвинутые соглашения

По его словам, действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, не останутся без ответа.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Гаврилов указал, что Россия не пойдет на то, чтобы ее «заболтали».

По словам Гаврилова, Москва ожидает, что США и Североатлантический альянс совершат шаги, которые сняли бы озабоченность России по вопросам военной безопасности.

В этот же день глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам, бывший замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил «Известиям», что проекты договоров по гарантиям безопасности, которые ранее опубликовала Москва, — это принципы, на основании которых Россия готова вести переговоры с НАТО.

20 декабря заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. Грушко также отметил, что сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

20 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности. При этом Рябков заявил, что Москва допускает положительное развитие отношений с Вашингтоном, если Штаты пойдут навстречу в вопросе гарантий безопасности. По словам замглавы МИД РФ, Штаты вряд ли откажутся от предложений России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021