Глава делегации в Вене заявил о недопустимости размещения объектов НАТО на Украине

Россия не допустит, чтобы инфраструктура НАТО была размещена в Грузии или на Украине. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, не останутся без ответа.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Гаврилов указал, что Россия не пойдет на то, чтобы ее «заболтали».

По словам Гаврилова, Москва ожидает, что США и Североатлантический альянс совершат шаги, которые сняли бы озабоченность России по вопросам военной безопасности.

В этот же день глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам, бывший замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил «Известиям», что проекты договоров по гарантиям безопасности, которые ранее опубликовала Москва, — это принципы, на основании которых Россия готова вести переговоры с НАТО.

20 декабря заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. Грушко также отметил, что сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

20 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности. При этом Рябков заявил, что Москва допускает положительное развитие отношений с Вашингтоном, если Штаты пойдут навстречу в вопросе гарантий безопасности. По словам замглавы МИД РФ, Штаты вряд ли откажутся от предложений России.