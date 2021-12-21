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В Париже задержали захватившего в заложницы двух женщин

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Спецслужбы задержали мужчину, захватившего накануне в Париже двух женщин. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманин.

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По его словам, злоумышленник арестован, пострадавших в ходе спецоперации нет.

«Спасибо агентам префектуры полиции и, в частности, BRI (бригаде розыска и реагирования)», — написал министр в Twitter.

Захват заложниц произошел в понедельник вечером в 12-м округе столицы Франции. Женщины удерживались в киоске на улице д'Алигр, мужчина был вооружен холодным оружием. Он просил о встрече с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.

Спустя шесть часов переговоров он отпустил одну из удерживаемых. По данным журналистов, захвативший заложниц мужчина страдает психическими расстройствами.

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