В Париже задержали захватившего в заложницы двух женщин

Спецслужбы задержали мужчину, захватившего накануне в Париже двух женщин. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманин.

По его словам, злоумышленник арестован, пострадавших в ходе спецоперации нет.

«Спасибо агентам префектуры полиции и, в частности, BRI (бригаде розыска и реагирования)», — написал министр в Twitter.

Захват заложниц произошел в понедельник вечером в 12-м округе столицы Франции. Женщины удерживались в киоске на улице д'Алигр, мужчина был вооружен холодным оружием. Он просил о встрече с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.

Спустя шесть часов переговоров он отпустил одну из удерживаемых. По данным журналистов, захвативший заложниц мужчина страдает психическими расстройствами.