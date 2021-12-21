Маршрут по объектам культурного наследия запускают в Оренбурге

В Оренбурге стартует культурно-просветительский проект «Легенды городов. Музей под открытым небом». Он представляет собой маршрут, проходящий через 30 объектов культурного наследия и исторических памятников областного центра.

По информации мэрии, маршрут пройдет по Советской с заходом на некоторые прилегающие улицы. На каждом из архитектурных памятников будет установлена информационная табличка с QR-кодом. Задачи гида будет выполнять мобильное устройство, пишет РИА «Оренбуржье».

Ранее историческое здание Михайловских казарм в Оренбурге обрело нового собственника. Объект площадью более 3 тыс. кв. м выкупило за 450 тыс. рублей ООО «Дом». Собственник обязан приложить усилия к сохранению Михайловских казарм как объекта культурного наследия. Стоимость этих работ составит свыше 308 млн рублей, их должны завершить к концу 2026 года.