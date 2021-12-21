РЕН ТВ: в ДТП с автомобилем губернатора Кузбасса Цивилёва пострадали три человека

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с автомобилем губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва пострадали три человека. Об этом со ссылкой на источники во вторник, 21 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Произошло столкновение двух грузовиков, двух легковушек и микроавтобуса. По предварительной информации, причиной аварии стали сложные погодные условия. В настоящее время виновник ДТП не установлен.

Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте аварии. Цивилёв в аварии не пострадал. После аварии он продолжил путь в одной из машин кортежа.

По информации «Известий», микроавтобус Mercedes, в котором, предположительно, ехал Цивилёв, в октябре этого года уже попадал в серьезное ДТП.

ДТП произошло на трассе Кемерово — Новокузнецк. Авария с участием служебной машины Цивилёва произошла в 09:00 по местному времени (05:00 мск) около поселка Карагайла, отмечает «Газета.Ru».

Губернатор Кузбасса ехал на встречу с семьями погибших в шахте «Листвяжная» в город Прокопьевск.