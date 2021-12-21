В Госдуму внесли законопроект о выплате семьям с детьми по 10 тыс. рублей

В Госдуму РФ 20 декабря внесен законопроект, который предусматривает ежемесячную выплату 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Авторами законопроекта являются депутаты партии «Справедливая Россия — За правду».

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, право на получение выплаты будут иметь все члены семьи в связи с рождением или усыновлением ребенка. Условием также является наличие постоянного российского гражданства и постоянное проживание на территории страны.

«Устанавливаемая ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей осуществляется в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей и подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года», — уточнили авторы законопроекта.

Уточняется, что проект направлен на защиту семей с детьми, как наименее защищенной группы граждан. Выплаты могут помочь до 60 млн россиян. Объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что правительство РФ выделило почти 14 млрд рублей для выплат на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В правительстве напомнили, что ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей введены по инициативе президента РФ с 1 июля. Получать данные выплаты могут матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по России он составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц.

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 июля начал принимать заявления на пособия неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет и беременным, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Как уточнялось, заявление можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.

24 июня в Минтруде разъясняли, что выплаты для одиноких родителей назначаются единственному родителю в случаях, когда второй умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери, или же законному представителю, если ребенок остался без попечения в связи со смертью родителей.