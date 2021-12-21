Жители Ростова-на-Дону выступили против сноса дома с историей

Представители общественных организаций Ростова-на-Дону выступили против сноса особняка на улице Семашко. По данным активистов движения «Мой фасад», историческое здание снесут уже на следующей неделе.

В комитете по охране объектов культурного наследия сочли, что постройка представляет опасность для горожан, на что общественники задали вопрос: какая связь между аварийностью объекта и его ценностью, пишет Rostovgazeta.

По словам активистов, по этой же логике из списка объектов культурного наследия можно вывести и гостиницу «Московская», которая с 2000 годов стоит заброшенная и ее фасад рискует упасть на Большую Садовую улицу.

Общественники уверены, что исторических зданий, подобных тому, что находится на Семашко, в городе не менее 10, но заниматься их сохранностью власти не хотят.