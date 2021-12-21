Три человека погибли от отравления в Татарстане

Тела трех человек с признаками отравления неустановленным веществом обнаружены в одном из домов Казани. Об этом 21 декабря сообщили с СУ СК РФ по Татарстану.

«21 декабря 2021 года в квартире одного из домов по улице Симонова обнаружены тела 36-летнего мужчины, еще одного мужчины, данные которого в настоящее время устанавливаются, а также 26-летней женщины с признаками отравления неустановленным веществом. Кроме того, в больницу с признаками отравления этиловым спиртом доставлена 25-летняя супруга скончавшегося мужчины», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

16 ноября с симптомами отравления в Казани были госпитализированы 14 человек 1999–2003 годов рождения. Позже 19 ноября одна девушка, которая находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии, скончалась. Выяснилось, что люди почувствовали себя плохо после того, как употребили спиртосодержащую жидкость.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», задержаны четверо подозреваемых. Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении жителя Казани, который на протяжении последних восьми лет занимался розничной торговлей нелицензионным спиртом.